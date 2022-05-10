В Олимпийском доме в Лозанне решили: Азербайджан проведет фантастический ЧМ-2023

Чемпионат мира 2023 года по таэквондо пройдет в Баку. Решение об этом было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Совета Всемирной федерации таэквондо (WTF), которое прошло в Олимпийском доме в Лозанне, являющейся штаб-квартирой Международного олимпийского комитета.

Баку выиграл конкуренцию у китайского Уси. Китайцев подвела все еще крайне жесткая политика их властей в отношении COVID-19, приведшая к переносу и отмене ряда крупных соревнований этого года.

Чемпионат мира в столице Азербайджана будет особенным, поскольку будет приурочен к 50-летию мирового таэквондо. Точные сроки соревнования будут объявлены позже.

В заседании принимал участие и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он заслушал ряд ключевых докладов Совета, выступил с речью, поприветствовав гостей Олимпийского дома, а также вручил главе WTF Чунг-Вон Чоу почетный приз президента МОК.