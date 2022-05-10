Киев заявил о «трудных переговорах» по эвакуации раненых с «Азовстали»

Власти Украины ведут переговоры с российской стороной о возможности эвакуации десятков тяжело раненных украинских военных с территории осажденного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявила в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она заявила о потенциальном обмене украинских бойцов на пленных российских военных, но назвала обсуждение «очень трудным», сообщает Радио Свобода.

«Сейчас идут переговоры только о судьбе 38 серьезно раненых», - написала Верещук в Telegram-канале, отметив, что никаких консультаций об обмене 500 или 600 человек, о которых писали некоторые СМИ, в настоящий момент не ведется.

В то же время Верещук рекомендовала воздерживаться от публичных комментариев деталей переговоров или вмешательства в процесс, чтобы не допустить распространения дезинформации или не сорвать возможных договорённостей.