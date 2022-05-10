Неизвестные атаковали генконсульство Турции в Париже

Неизвестные злоумышленники напали на генеральное консульство Турции в Париже, никто не пострадал. Об этом сообщила в четверг газета Cumhuriyet.

Согласно сообщению, на территорию дипмиссии бросили два самодельных взрывных устройства. При взрыве в здании генконсульства выбило стекла, были повреждены стены. Полиция Парижа начала масштабное расследование, чтобы определить тип взрывчатого вещества и поймать преступников. На данный момент ответственность за нападение никто не взял.