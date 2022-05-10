Датский экстремист устроил очередную провокацию. Его охраняли 100 полицейских
Лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмус Палудан вновь публично сжег копию Корана. Anadolu сообщает, что экстремист совершил провокацию под охраной около 100 полицейских, а также 10 сотрудников в штатском Шведского разведывательного управления (SEPO).
При этом полиция задержала протестующих, которым удалось приблизиться к месту, где находился Палудан во время сожжения копии Корана.
Отмечается, что ранее власти Швеции разрешили Палудану вновь публично сжечь копию священного для мусульман Корана. Полиция предупредила противников акции о недопустимости препятствования действий экстремиста.
Ранее Палудан под усиленной охраной полиции неоднократно проводил акции по сожжению Корана в Швеции.