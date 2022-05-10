Зеленский: стратегическое поражение России очевидно всем в мире

Стратегическое поражение России в войне, которую она развязала против Украины, очевидно для всего мира, однако правительство РФ боится в этом признаться, заявил президент Владимир Зеленский вечером в четверг, 12 мая, в своем видеообращении по итогам 78-го дня войны в Украине.

«Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами», - сказал глава украинского государства.

Украинский лидер заверил, что все, что уничтожили россияне, Украина отстроит: «Все больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим».

Зеленский призвал украинцев «бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне – защитить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность».