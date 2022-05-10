Постпред России: «спецоперация идет не так быстро», «захват территорий» Украины в планы не входит

Российская «военная спецоперация» в Украине идет не так быстро, но в соответствии с графиком, при этом «захват территорий» страны в планы Москвы не входит, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью SkyNews.

«Я могу заверить вас, что специальная военная операция идет по графику, она проходит не так быстро, как хотелось бы некоторым людям в России, она продолжается с определенной скоростью», — сказал Чижов, слова которого приводит РБК.

Он утверждает, что Москва внимательно относится к защите гражданского населения, и что «если бы российская армия следовала примеру Соединенных Штатов и других западных стран, мы бы уже несколько раз мы прошлись бы паровым катком по Украине».