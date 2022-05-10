Затронула 350 тысяч человек: в Северной Корее еще и вспышка «неизвестной лихорадки»

Вспышка «неизвестной лихорадки», которую зафиксировали в Северной Корее в конце апреля, затронула 350 тысяч человек, лечение прошли уже 162 тысячи, передает Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Из сообщения агентство неясно, имеет ли «неизвестная лихорадка» какое-либо отношение к коронавирусной инфекции.

Ранее в четверг сообщалось, что в Северной Корее 12 мая было выявлено более 18 тысяч больных COVID-19, шесть из них скончались.