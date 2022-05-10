В Кремле ответили на сообщения об «ультиматуме» Киева по «Азовстали»

В Кремле советуют не воспринимать информацию из Telegram-каналов, которые распространяют данные о том, что Киев выдвинул Москве ультиматум относительно находящихся на мариупольском комбинате «Азовсталь» украинских военных. Об этом РИА Новости заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Не читайте эти Telegram-каналы», — сказал Песков.

Агентство не уточняет, о каком Telegram-канале идет речь и что, согласно его данным, содержалось в выдвинутых Украиной условиях. РИА Новости пишет, что канал «российский», там говорилось об угрозах российским военнопленным.