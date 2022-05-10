Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:56

Столкнувшись в своей стране с длительными протестами реваншистских сил, недовольных намерением правительства начать мирные переговоры с Азербайджаном, премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на днях с запланированным визитом в Нидерланды. Первые же выступления Пашиняна в Нидерландах в очередной раз вызвали сомнения в искренности руководства Армении относительно его намерений добиться реального, а не декларативного мира с Азербайджаном.

Так, во время вчерашнего выступления в нидерландском Институте международных отношений, Пашинян выдвинул ряд, мягко говоря, необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. Следует отметить, что ни для кого уже не является секретом противоречивый характер выступлений Пашиняна, когда, сделав какое-то заявление, армянский премьер-министр буквально через несколько дней решительным образом его опровергает. Армянский премьер пытается по возможности адаптировать свои высказывания к часто меняющемуся общественному мнению, в результате чего порой путается в собственных словах. Когда Пашинян отметил в своем выступлении в парламенте необходимость «снизить планку в карабахском вопросе», реваншисты в Армении и сепаратисты в Ханкенди отреагировали на призыв премьера весьма агрессивно, после чего Пашинян, видя, что маятник общественного мнения качнулся в сторону от его персоны, поспешил публично уточнить, что его, дескать, «неправильно поняли» и что снижение планки «вовсе не означает согласия с тем, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана». Так что, повторив в Нидерландах свое «уточнение», Никол Пашинян толком никого не удивил. Вместе с тем, обвинив Азербайджан в препятствовании решению гуманитарных вопросов, армянский премьер зашел по мнению международных наблюдателей слишком далеко. Пашинян обвиняет Баку в «невозвращении пленных», но при этом умалчивает, что диверсанты армянской вооруженной группы, отправленные с боевым заданием в Азербайджан спустя почти месяц после окончания боевых действий, не могут рассчитывать на статус военнопленных. Более того азербайджанская сторона уже вернула в Армению большую часть армянских военнослужащих, оставив под замком лишь военных преступников, жестоко истязавших азербайджанских пленных в период первой Карабахской войны. Следует особо подчеркнуть, что обвинения Пашиняна в том, что Азербайджан препятствует решению гуманитарных вопросов, выглядят, по меньшей мере, несолидно. Не пристало рассуждать о гуманизме премьер-министру страны, которая в течение 30 лет закладывала на оккупированных азербайджанских территориях сотни тысяч мин, превратив эти земли в «мёртвую зону», или сознательно стирала с лица земли некогда цветущий Агдам. Сам Пашинян от всех этих преступлений брезгливо открещивается, ведь в то время он не был у власти и не командовал армянскими батальонам, занимавшимися в Карабахе мародерством и убийствами.