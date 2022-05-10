Пашинян сделал хорошую мину в Карабахе при плохой игре в Нидерландах актуальный комментарий
Столкнувшись в своей стране с длительными протестами реваншистских сил, недовольных намерением правительства начать мирные переговоры с Азербайджаном, премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на днях с запланированным визитом в Нидерланды.
Первые же выступления Пашиняна в Нидерландах в очередной раз вызвали сомнения в искренности руководства Армении относительно его намерений добиться реального, а не декларативного мира с Азербайджаном.
Так, во время вчерашнего выступления в нидерландском Институте международных отношений, Пашинян выдвинул ряд, мягко говоря, необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.
Следует отметить, что ни для кого уже не является секретом противоречивый характер выступлений Пашиняна, когда, сделав какое-то заявление, армянский премьер-министр буквально через несколько дней решительным образом его опровергает. Армянский премьер пытается по возможности адаптировать свои высказывания к часто меняющемуся общественному мнению, в результате чего порой путается в собственных словах.
Когда Пашинян отметил в своем выступлении в парламенте необходимость «снизить планку в карабахском вопросе», реваншисты в Армении и сепаратисты в Ханкенди отреагировали на призыв премьера весьма агрессивно, после чего Пашинян, видя, что маятник общественного мнения качнулся в сторону от его персоны, поспешил публично уточнить, что его, дескать, «неправильно поняли» и что снижение планки «вовсе не означает согласия с тем, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана».
Так что, повторив в Нидерландах свое «уточнение», Никол Пашинян толком никого не удивил. Вместе с тем, обвинив Азербайджан в препятствовании решению гуманитарных вопросов, армянский премьер зашел по мнению международных наблюдателей слишком далеко.
Пашинян обвиняет Баку в «невозвращении пленных», но при этом умалчивает, что диверсанты армянской вооруженной группы, отправленные с боевым заданием в Азербайджан спустя почти месяц после окончания боевых действий, не могут рассчитывать на статус военнопленных.
Более того азербайджанская сторона уже вернула в Армению большую часть армянских военнослужащих, оставив под замком лишь военных преступников, жестоко истязавших азербайджанских пленных в период первой Карабахской войны.
Следует особо подчеркнуть, что обвинения Пашиняна в том, что Азербайджан препятствует решению гуманитарных вопросов, выглядят, по меньшей мере, несолидно. Не пристало рассуждать о гуманизме премьер-министру страны, которая в течение 30 лет закладывала на оккупированных азербайджанских территориях сотни тысяч мин, превратив эти земли в «мёртвую зону», или сознательно стирала с лица земли некогда цветущий Агдам. Сам Пашинян от всех этих преступлений брезгливо открещивается, ведь в то время он не был у власти и не командовал армянскими батальонам, занимавшимися в Карабахе мародерством и убийствами.
Но именно Пашинян в ноябре 2020 года собственноручно подписал заявление о капитуляции, согласно которому Армения обязалась к конкретным датам вывести оккупационные силы с территорий Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
Тогда же Азербайджан проявил очередной акт гуманизма и дал армянским вооруженным отрядам дополнительные 10 дней на то, чтобы они могли организованно покинуть Кельбаджар. Вы спросите, на что они потратили эти десять дней? На варварское сожжение всех домов в Кельбаджаре, на массовую вырубку деревья, на разрушение малых ГЭС и, конечно же, на тотальное минирование дороги и даже горных троп.
Позднее азербайджанские саперы обнаружили, что при отступлении армяне заминировали даже немногочисленные уцелевшие здания.
Сегодня проблема сотен тысяч фугасов и мин различных типов, закопанных на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, стала для Баку самой серьезной гуманитарной проблемой после окончания 44-дневной войны. Изначально правительство Армении всячески отрицало свою причастность к массовому минированию территорий, однако расследование, проведенное зарубежными специалистами, поставило все на свои места и Еревану пришлось признать свою вину.
В ходе переговоров, на которых обсуждались послевоенные и, в том числе гуманитарные вопросы, азербайджанская сторона потребовала от Армении представить ей карту минных полей, без которых разминирование освобожденных районов потребовало бы десятилетия, а возвращение вынужденных переселенцев в родные дома было бы отложено на неопределенный срок.
На что вначале правительство Армении вновь прибегло ко лжи, заявив, что в Ереване таких карт нет и в помине. И только после того, как этот вопрос был вынесен на обсуждение во влиятельных международных организациях, которые, в свою очередь, стали оказывать давление на Ереван, правительство Пашиняна, скрепя зубы, предоставило карты.
Но уже вскоре выяснилось, что их точность не превышала 25 процентов. В Ереване это объяснили тем, что далеко не все армянские полевые командиры, минируя территории Азербайджана, отличались повышенной дисциплинированностью и составляли карты.
И после всего этого Пашинян заявляет в Нидерландах, что Армения сделала «широкий гуманитарный жест, передав Азербайджану карты минных полей»?!
Спрашивается, о каком «широком гуманитарном жесте» идет речь, если Пашинян, подписавший заявление от 10 ноября, официально взял на себя решение гуманитарных вопросов, в которые также входит обязательства Армении своими силами разминировать деоккупированную территорию Азербайджана?
Варварское, зачастую, бессистемное и не отмеченное на картах минирование азербайджанской земли приводит к тому, что здесь чуть ли не ежедневно погибает и страдает гражданское население. С 10 ноября 2020 года по настоящее время от мин погибли 219 человек, в основном, мирные жители. Даже после состоявшейся 6 апреля брюссельской встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении на минах подорвались десять граждан Азербайджана.
Это правда, что в последнее время число погибших и пострадавших от разрывов мин сократилось. Но объясняется это вовсе не гуманизмом армянской стороны, а масштабными и весьма дорогостоящими мерами безопасности, предпринимаемыми Азербайджаном.
Тем не менее, из-за десятков тысяч мин, заложенных армянами, доступ на освобожденные территории по-прежнему ограничен.
В Армении знали, что рано или поздно им придется вернуть Азербайджану оккупированные территории, а потому сделали все, чтобы оставить победителям 44-дневной войны завершенную «инфраструктуру» для гуманитарной катастрофы.
Сегодня можно с полной ответственностью утверждать, что мины — это самое большое препятствие для восстановления Азербайджаном освобожденных территорий. Все это является грубейшим нарушением международного и военного права, за которые Армения должна понести всю полноту ответственности.