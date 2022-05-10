Российские военные прилагают значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску. Основной задачей на этом направлении является окружение Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил, изолируя их от поддержки или подкрепления со стороны подразделений на западе страны, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве добавили, что украинские силы успешно предотвратили попытку переправы российских войск через реку на Донбассе.

«Кадры показывают, что во время переправы через реку Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные бронетанковые маневренные элементы по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также развернутые понтонные средства наведения мостов», - говорится в сообщении.