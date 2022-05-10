В Германии задержали координатора Евросоюза по ядерной сделке

Заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном, был задержан в Германии, в аэропорту Франкфурта, говорится на странице Мора в Twitter.

"Я был задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по пути из Тегерана в Брюссель. Ни единого объяснения", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, у Мора забрали паспорт и телефоны. Сведения о нынешнем местонахождении политика не приводятся.