Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Согласно данным торгов, цена азербайджанской нефти выросла на $1,25 и составила $113,98 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Согласно данным торгов, цена азербайджанской нефти выросла на $1,25 и составила $113,98 за баррель.
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