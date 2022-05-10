Взрыв в крупнейшем городе Пакистана: есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва в городе Карачи на юге Пакистана, сообщает газета Dawn со ссылкой на руководство провинции Синд и полицию.

По данным издания, инцидент произошел в четверг поздно вечером в центральной части города. Неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.