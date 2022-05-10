В Приднестровье снова неспокойно
Неизвестные лица пытались в ночь на пятницу поджечь военкомат и нефтебазу в Приднестровье. Об этом сообщили в МВД непризнанной республики.
"В управлении внутренних дел Тирасполя 13 мая с разницей почти в 30 минут зарегистрированы два происшествия. Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. <...> Спустя примерно полчаса в здание республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Воспламенения были оперативно ликвидированы, разрушений и пострадавших нет, отметили в МВД. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются, объявлен план "перехват" - разыскивается автомобиль с иностранными номерами, на котором приехали злоумышленники.
В конце апреля в Приднестровье произошла серия терактов - было обстреляно из гранатометов министерство государственной безопасности, взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродром под Тирасполем и арсенал в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Этот объект охраняет Оперативная группа российских войск.