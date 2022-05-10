Белый дом одобрил запрос Турции по F-16

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу оборудования для модернизации принадлежащих Турции американских истребителей F-16, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным источников, направленные в Конгресс неофициальные отчеты включают в себя предложение о продаже ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, а также оборудования и программного обеспечения для истребителей F-16, которые уже находятся на вооружении Турции.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в апреле Анкара направила США запрос на покупку ракет и радаров, предназначенных для установки на принадлежащие Турции американские истребители F-16.