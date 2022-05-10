Российские войска не оставляют попыток захватить "Азовсталь", утром 13 мая россияне пытаются прорваться на территорию завода. Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что на "Азовстали" россияне под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в середину завода. Он опубликовал соответствующее фото, на нем видно, как российские солдаты ходят по территории завода.

"Практически в прямом эфире. Ситуация день в день становится сложнее", - написал он.