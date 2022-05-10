Началась наземная операция: Российские войска пытаются прорваться на «Азовсталь» фото; видео
Российские войска не оставляют попыток захватить "Азовсталь", утром 13 мая россияне пытаются прорваться на территорию завода. Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя рассказал, что на "Азовстали" россияне под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в середину завода. Он опубликовал соответствующее фото, на нем видно, как российские солдаты ходят по территории завода.
"Практически в прямом эфире. Ситуация день в день становится сложнее", - написал он.
В утренней сводке Генштаб констатирует, что Россия продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, при этом основные усилия по-прежнему противник сосредоточил на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".
"Учитывая меры по эвакуации местных жителей следует ожидать наращивания огневого влияния в ближайшее время", - предупредили в Генштабе.