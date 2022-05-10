Постпред Финляндии при НАТО не видит прямых военных угроз со стороны России
Финляндия не видит в данный момент прямых военных угроз со стороны России. Об этом заявил телеканалу CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.
По его словам, потенциальное вступление страны в Североатлантический альянс может стать результатом "очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности", однако сейчас "прямых военных угроз", а также какой-либо "нестандартной активности" с российской стороны не наблюдается. Вместе с тем, отметил дипломат, в Хельсинки ожидают, что Москва может организовать кибератаки и "кампании по дезинформации".
Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, Корхонен подчеркнул, что в настоящее время они минимальны. "Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации", - уверен он.
В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую идею. Большинство депутатов финского парламента высказалось в пользу присоединения. Президент республики ранее заявил, что возможное вступление его страны в НАТО не направлено против других государств, а основная цель этого шага - усиление национальной безопасности.