В ночь на 13 мая российские войска нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению. Об этом заявили в Дергачевской городской раде в Facebook.

«Уважаемые жители! К сожалению, сегодня ночью (в пятницу – ред.) войска РФ довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб.

В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях», - говорится в информации.