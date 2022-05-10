Афганистан хочет закупать российские энергоресурсы

Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

"У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это ... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь. Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения", - отметил Гарвал.