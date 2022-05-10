ДТП в центре Баку: автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Баку легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Инцидент произошел на проспекте Азадлыг в Насиминском районе, перед посольством США, передает АПА.

На остановке легковой автомобиль сзади врезался в пассажирский автобус № 88. Сообщается, что есть пострадавшие. На место происшествия привлечены сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Медики госпитализировали одного мужчину с телесными повреждениями различной степени тяжести.