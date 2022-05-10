Гражданство Турции за инвестиции: $400 тысяч

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тысяч. Соответствующее распоряжение президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в пятницу в правительственном вестнике «Официальная газета».

Согласно документу, решение вступит в силу спустя месяц.

Отмечается, что получить турецкое гражданство можно при приобретении недвижимости в стране на сумму не менее $400 тысяч (ранее $250 тысяч - ред.) или при аналогичном по сумме вкладе в турецкий банк. При этом от соискателя требуется не продавать приобретенную недвижимость в течение трех лет и не изымать банковский вклад на тот же срок.