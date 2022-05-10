Kapital Bank полностью погасил кредиты клиентам

Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводил для клиентов, взявших кредит наличными, традиционную лотерею Kreditini biz ödəyək («Мы оплатим твой кредит»). Согласно условиям, клиенты, оформившие кредит в Kapital Bank с 4 апреля по 8 мая 2022 года через онлайн-каналы, автоматически становились участниками лотереи и получали шанс стать победителями.

В ходе каждого тиража, который прошел 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля и 5 мая 2022 года, банк оплатил 10 победителям ежемесячный платеж по кредиту (до 500 AZN). В последнем тираже, который состоялся 12 мая 2022 года и в котором приняли участие все участники и даже победители предыдущих тиражей, Kapital Bank погасил 3 клиентам всю сумму кредита (до 10 000 AZN).

Следует отметить, что каждый, кто получает зарплату на карту Kapital Bank или карту любого другого банка, может взять кредит наличными до 30 тыс. манатов на срок до 60 месяцев. Ставка по кредиту наличными начинается от 15% годовых, а комиссия за обналичивание составляет 0%. Для подачи заявки на кредит можно воспользоваться сайтом https://www.kapitalbank.az или цифровым банком Birbank, отправить 1 на короткий номер 8196 либо написать на страницы банка в социальных сетях.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.