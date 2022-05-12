Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе

Латвия, Литва и Эстония заявляют, что их требования к НАТО увеличить присутствие в странах Балтии остаются в силе, несмотря на их готовность как можно быстрее ратифицировать любую заявку на членство в НАТО от Финляндии и Швеции, пишет газета Financial Times со ссылкой на глав МИД республик.

Как сообщается, "министры подчеркнули, что их одобрение ожидаемых заявок на вступление в НАТО со стороны скандинавских стран не умаляет их требования к альянсу увеличить свое присутствие в их собственных странах

Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония хотят, чтобы НАТО расширила свои многонациональные боевые группы на их территориях с батальонов численностью около 1 тысячи человек до бригад численностью от 3 до 5 тысяч человек. Они также хотят, чтобы миссии по патрулированию воздушного пространства были преобразованы в противовоздушную оборону, что давало бы возможность сбивать любых потенциальных противников в их воздушном пространстве.