Лавров назвал позицию Запада «невоспитанной»

Позиция западных стран, которые требуют от других государств присоединиться к санкциям против России, наглая и невоспитанная. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Здесь, конечно, санкции призваны сыграть роль разрушения этих связей, и Запад этого не скрывает. Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия - это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас. Я цитирую практически. То же самое они говорят и в отношении Китая, потому что, как они утверждают, Китай не посмеет нарушать западные санкции. На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег", - сказал Лавров, комментируя итоги заседания СМИД СНГ.