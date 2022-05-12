В Латвии Балтийское море назвали территорией НАТО
Балтийское море становится территорией НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.
Министр иностранных дел республики прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу и назвал Балтийское море «морем НАТО».
Согласился с министром и его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление двух стран в Североатлантический альянс «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности. По его мнению, данный шаг был бы «очень четким посланием о том, что северная часть Европы — территория НАТО».