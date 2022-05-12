Азербайджан и Турция будут сотрудничать в борьбе с лесными пожарами

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев, находящийся с официальным визитом в Турции по приглашению Министерства сельского и лесного хозяйства страны, встретился в Стамбуле с замглавы ведомства Вейселем Тирьяки.

По сообщению пресс-службы МЧС, Этибар Мирзоев заявил, что находится в Турции для обмена информацией о лесопожарной защите и лесных пожарах, а также для обсуждения будущих совместных учений по тушению пожаров между двумя странами.