Азербайджан и Турция будут сотрудничать в борьбе с лесными пожарами
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев, находящийся с официальным визитом в Турции по приглашению Министерства сельского и лесного хозяйства страны, встретился в Стамбуле с замглавы ведомства Вейселем Тирьяки.
По сообщению пресс-службы МЧС, Этибар Мирзоев заявил, что находится в Турции для обмена информацией о лесопожарной защите и лесных пожарах, а также для обсуждения будущих совместных учений по тушению пожаров между двумя странами.
В свою очередь, Вейсел Тирьяки поблагодарил президента Ильхама Алиева и Азербайджан за поддержку в борьбе с крупномасштабными лесными пожарами в Турции в июле-августе 2021 года. Он также поблагодарил министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова за усилия, предпринятые для дальнейшего расширения связей между соответствующими ведомствами двух стран в борьбе с лесными пожарами.
После встречи азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью Координационного центра пожаров Стамбульского регионального управления лесного хозяйства, была проинформирована о достижениях Центра в области пожаротушения, внедрении новых систем и предстоящих работах в этом направлении.