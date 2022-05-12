Потери России в войне с Украиной растут

Украинские войска ликвидировали уже почти 27 тысяч военных РФ. Потери россиян растут с каждым днем. Кроме живой силы, РФ теряет военную технику. Уже уничтожено 200 российских самолетов. Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

• личного состава - около 26900 (+250) человек,

• танков-1205 (+10) ед.,

• боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27),

• артиллерийских систем - 542 (+8),

• РСЗО - 193 (+2),

• средств ПВО - 88 (+1),

• самолетов - 200 (+1),

• вертолетов – 162 (+1),

• БПЛА оперативно-тактического уровня-405 (+7),

• крылатых ракет - 95 (+1),

• кораблей / катеров - 13 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23),

• специальной техники - 41 (+0).

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении",- отметили в Генштабе.