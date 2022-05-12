Потери России в войне с Украиной растут
Украинские войска ликвидировали уже почти 27 тысяч военных РФ. Потери россиян растут с каждым днем. Кроме живой силы, РФ теряет военную технику. Уже уничтожено 200 российских самолетов. Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:
• личного состава - около 26900 (+250) человек,
• танков-1205 (+10) ед.,
• боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27),
• артиллерийских систем - 542 (+8),
• РСЗО - 193 (+2),
• средств ПВО - 88 (+1),
• самолетов - 200 (+1),
• вертолетов – 162 (+1),
• БПЛА оперативно-тактического уровня-405 (+7),
• крылатых ракет - 95 (+1),
• кораблей / катеров - 13 (+0),
• автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23),
• специальной техники - 41 (+0).
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении",- отметили в Генштабе.