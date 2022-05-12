Джейхун Байрамов рассказал в Душанбе о нормализации азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Душанбе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Байрамов поблагодарил Казахстан за эффективное председательство в организации, а Таджикистан за обсуждение вопросов сотрудничества в рамках СНГ в условиях взаимопонимания, а также за организацию встречи на высоком уровне.

Глава МИД Азербайджана отметил успешное развитие дружественных связей между странами в формате СНГ и довел до внимания участников мероприятия, что в текущем году многие государства-члены Союза отмечают знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений.