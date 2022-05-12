Джейхун Байрамов рассказал в Душанбе о нормализации азербайджано-армянских отношений
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Душанбе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Байрамов поблагодарил Казахстан за эффективное председательство в организации, а Таджикистан за обсуждение вопросов сотрудничества в рамках СНГ в условиях взаимопонимания, а также за организацию встречи на высоком уровне.
Глава МИД Азербайджана отметил успешное развитие дружественных связей между странами в формате СНГ и довел до внимания участников мероприятия, что в текущем году многие государства-члены Союза отмечают знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений.
Было отмечено, что этот юбилей является хорошей возможностью взглянуть на пройденный странами путь, извлечь уроки из прошлого, подвести итоги многолетнего сотрудничества и определить планы на будущее.
Джейхун Байрамов подчеркнул, что в соответствии с повесткой заседания предусмотрено принятие ряда документов, способствующих дальнейшему сотрудничеству между государствами-членами СНГ, в том числе в гуманитарной сфере. Подчеркнуто, что Азербайджан считает полезными форматы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, туризма, работы с молодежью и других сферах.
Глава МИД Азербайджана также проинформировал участников заседания о постконфликтной ситуации в регионе. Было отмечено, что конфликт остался в прошлом, и в настоящее время главной задачей Азербайджана является восстановление освобожденных территорий, обеспечение долгосрочного мира и стабильности путем открытия экономических и коммуникационных связей.
Министр подчеркнул готовность Азербайджана к нормализации отношений с Арменией, в том числе подписанию мирного договора и началу процесса делимитации границ. Он заявил, что в связи с этим были предприняты шаги для начала переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами.