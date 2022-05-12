В пресс-службе МЧС сообщили haqqin.az, что основной целью учений стало дальнейшее совершенствование взаимодействия пожарных подразделений, задействованных в районе с повышенным количеством вызовов, укрепление профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров на таких объектах, а также повышение знаний соответствующего персонала объекта.

Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям провела пожарно-тактические учения по тушению пожаров на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

В учениях приняли участия подразделения противопожарной защиты Отряда противопожарной защиты нефтеперерабатывающих заводов при Государственной противопожарной службе МЧС совместно с сотрудниками Низаминского, Хатаинского и Сураханского районных пожарных управлений Баку, соответствующих подразделений Специальной пожарной части №1, а также студенты четвертого курса Академии МЧС.

В ходе учений условный пожар в резервуаре для хранения нефти был «потушен» в кратчайшие сроки. После успешной тренировки были обсуждены действия подразделений пожарной охраны при «тушении пожара», даны соответствующие указания.