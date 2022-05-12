В России предъявили обвинения военнослужащим ВСУ и батальона «Айдар»

Следственный комитет предъявил очные обвинения военнослужащим ВСУ и батальона "Азов". Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ, пишет ТАСС.

"Предъявлено очное обвинение военнослужащему "националистического" батальона "Айдар" Владимиру Чигировскому. Также предъявлены обвинения в жестоком обращении с гражданским населением военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергею Пилиповичу и 23-го отдельного мотопехотного батальона Василию Шитре, которые в ходе допросов дали признательные показания", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады командира батальона ВФУ подполковника Сергея Аверьянова, его подчиненного старшего лейтенанта Андрея Замлинского, командира минометной батареи в/ч А4472 старшего лейтенанта Максима Голованя, командира 2-й минометной батареи 42-го мотопехотного батальона старшего лейтенанта Нура Юнеса, военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВФУ подполковника Владимира Торшина, начальника артиллерии 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Андрея Лавринца. Все они объявлены в розыск.