В МИД Турции вызвали поверенного в делах Франции

Поверенный в делах Франции был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с нападением неизвестных на генеральное консульство республики в Париже, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"В МИД был вызван поверенный в делах Франции. Мы ожидаем от Франции конкретных шагов. Нападавшие должны быть наказаны", - цитирует его ТАСС .

В ночь на 12 мая генеральное консульство Турции в Париже было атаковано с применением взрывчатых веществ типа фейерверков людьми, личности которых пока не установлены. В результате нападения были повреждены окна и внешняя стена здания генерального консульства. Французские власти начали расследование инцидента. По сообщениям информированных источников, ответственность за нападение взяли на себя формирования, связанные с ПКК.