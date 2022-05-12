Интернет от Илона Маска появится в Азербайджане

Глобальная спутниковая система Starlink обеспечит доступ в интернет в Азербайджане в следующем году, сообщает Trend со ссылкой на сайт компании.

Согласно данным, представленным на интерактивной карте, доступ к интернету Starlink появится в Азербайджане в 2023 году.

Starlink - это спутниковая интернет-группировка, управляемая компанией SpaceX, владельцем которой является Илон Маск. Она обеспечивает доступ в интернет в 32 странах, где ее использование было лицензировано, и нацелена на глобальный охват.