«Война будет проиграна. Я знаю, что значительную часть нашего руководства, в том числе и не исключаю лично министра обороны РФ, эта ситуация устроит. Я прямо обвиняю Сергея Шойгу как минимум в преступной халатности». Об этом заявил бывший лидер сепаратистов Донбасса, полковник ГРУ армии России в отставке Игорь Стрелков (Гиркин).

«Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информации о ситуации в Украине, благодаря который вы «просрали золотые дни», когда мог бы быть осуществлен блицкриг, который вы не совершили именно потому, что у вас было абсолютно ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите, одну хотя бы. Вот с этого надо начинать. С кадров! Не начнете!», - заявил Стрелков, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Он добавил, что война (Россией) будет проиграна: «Я знаю, что значительную часть нашего руководства, в том числе и не исключаю лично министра обороны РФ, эта ситуация устроит. Я прямо обвиняю Сергея Шойгу как минимум в преступной халатности. В предательстве у меня нет возможности его обвинить, но я бы ее заподозрил».