США передадут Украине нелетальное оборудование с авиабазы в Японии
Минобороны США официально сообщило о подготовке морской пехотой американской армии передачи Украине нелетального оборудования. Об этом в Facebook информирует Генштаб ВСУ.
"Министерство обороны США официально сообщает, что "Морские пехотинцы III-х Морских Экспедиционных сил корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте, на авиабазе Кадена в Японии"", - указывают в Генштабе.
Как ранее сообщалось, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.