Россия из Сирии еще не уходит, но к этому в регионе уже готовятся актуальный комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Накануне в интервью haqqin.az известный израильский эксперт Сергей Ауслендер заявил, что российское командование вынуждено сокращать контингент в Сирии, а освобождаемые им военные объекты якобы передаются проиранским формированиям и ливанскому движению "Хезболла".

Закон стратегии: невозможно быть сильным на всех направлениях, а значит – нужно концентрировать силы на наиболее перспективном. Сейчас для России нет ничего важнее украинского направления, поэтому сокращение российского контингента в Сирии было неизбежным.

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И началось еще в конце февраля, что было установлено и по бортовым номерам российских самолетов, которые сбивали в Украине, и по допросам пленных. В этом отношении распространяющаяся информация о сокращении военного контингента вполне соответствует действительности. Правда, с одним небольшим нюансом – началось это еще два месяца назад и коснулось тех сирийских территорий, которые для Москвы не слишком важны.

Кремлю нужны базы в Хмеймиме и Тартусе, ведь именно через них идет логистическое сопровождение российской экспансии в Африку, на них завязано снабжение нелегальных вооруженных формирований Кремля почти в десятке стран. Поэтому за эти базы Москва будет держаться до конца. А вот все остальное можно отдать Дамаску и Тегерану.

Что, естественно, повлечет за собой возникновение новой конфигурации в сирийском конфликте: создание дополнительных угроз для Израиля, открытие новых возможностей для Анкары и превращение Тегерана в главного покровителя режима Башара Асада. Влияние же Москвы на Дамаск будет сведено к минимуму.

Нельзя сказать, что в Кремле от этого в восторге – но ничего поделать не могут. «Сверхдержаве» бы не новое приобрести – «свое», в виде двух баз, уберечь. Что ярко продемонстрировала крайне вялая реакция российской стороны на решение Турции закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Как взвились бы кремлевские пропагандисты по этому поводу всего несколько месяцев назад, сколько бы гневных слов было бы произнесено. А российские власти вполне могли бы ввести санкции на импорт турецких помидоров или вообще закрыть газопровод «Турецкий поток» на «временное техническое обслуживание».

Но это раньше. А в нынешнем своем положении Москва ограничилась невнятным ворчанием, но отнеслась к действиям Анкары «с пониманием». Противоречия России и Турции в Сирии, разумеется, остались. Однако, у Кремля сейчас фактически нет возможностей проявлять активность на этом направлении. А с учетом западных санкций – он сделает все возможное, чтобы не раздражать Анкару.

Сложнее всех в возникающей ситуации Израилю. Отказ России от контроля за рядом территорий и приход проиранских прокси и Хезболлы туда, куда им раньше ходу не было, означает возникновение новых угроз для еврейского государства. Вплоть до возникновения нового фронта на сирийско-израильской границы, а уж о росте опасности новой волны терактов в Израиле и говорить не приходится. Видимо поэтому на днях премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился о создании национальной гвардии.

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Казалось бы, что в наиболее выгодном положении от сокращения российского присутствия в Сирии оказывается Тегеран – но с этим не так все просто. Расширяя свое влияние в Дамаске, становясь единственным его покровителем, Иран вместе с тем принимает на себя все политические и репутационные риски, с этим связанные. Перекладывать ответственность за те или иные шаги сирийского режима на Москву – как это периодически делал Тегеран – теперь не получится, за все, что творит режим в собственной стране, теперь придется нести равную ответственность в глазах международной общественности и самих сирийцев.

Кроме того, уже сейчас возникают объективные предпосылки для возникновения турецко-израильского военно-политического альянса для сдерживания иранской активности в Сирии. И вряд ли Тегерану стоит относиться к этой возможности легкомысленно и с присущим ему некоторым высокомерием – этот альянс вполне способен серьезно испортить ему жизнь и далеко идущие планы, причем – не только в военной сфере.

Влияние России в Сирии постепенно и неизбежно скатывается до Хмеймима и Тартуса – и чем бы ни закончилась агрессия в Украину, второго масштабного возвращения Кремля в Дамаск не произойдет. И в регионе уже начали к этому готовится, параллельно составляя новые планы по перекройке сфер влияния на сирийском направлении. С сокращением российского присутствия здесь жизнь не закончится – наоборот, примет весьма оживленный характер.