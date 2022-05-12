Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:27

Накануне в интервью haqqin.az известный израильский эксперт Сергей Ауслендер заявил, что российское командование вынуждено сокращать контингент в Сирии, а освобождаемые им военные объекты якобы передаются проиранским формированиям и ливанскому движению "Хезболла". Закон стратегии: невозможно быть сильным на всех направлениях, а значит – нужно концентрировать силы на наиболее перспективном. Сейчас для России нет ничего важнее украинского направления, поэтому сокращение российского контингента в Сирии было неизбежным.

И началось еще в конце февраля, что было установлено и по бортовым номерам российских самолетов, которые сбивали в Украине, и по допросам пленных. В этом отношении распространяющаяся информация о сокращении военного контингента вполне соответствует действительности. Правда, с одним небольшим нюансом – началось это еще два месяца назад и коснулось тех сирийских территорий, которые для Москвы не слишком важны. Кремлю нужны базы в Хмеймиме и Тартусе, ведь именно через них идет логистическое сопровождение российской экспансии в Африку, на них завязано снабжение нелегальных вооруженных формирований Кремля почти в десятке стран. Поэтому за эти базы Москва будет держаться до конца. А вот все остальное можно отдать Дамаску и Тегерану. Что, естественно, повлечет за собой возникновение новой конфигурации в сирийском конфликте: создание дополнительных угроз для Израиля, открытие новых возможностей для Анкары и превращение Тегерана в главного покровителя режима Башара Асада. Влияние же Москвы на Дамаск будет сведено к минимуму. Нельзя сказать, что в Кремле от этого в восторге – но ничего поделать не могут. «Сверхдержаве» бы не новое приобрести – «свое», в виде двух баз, уберечь. Что ярко продемонстрировала крайне вялая реакция российской стороны на решение Турции закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Как взвились бы кремлевские пропагандисты по этому поводу всего несколько месяцев назад, сколько бы гневных слов было бы произнесено. А российские власти вполне могли бы ввести санкции на импорт турецких помидоров или вообще закрыть газопровод «Турецкий поток» на «временное техническое обслуживание». Но это раньше. А в нынешнем своем положении Москва ограничилась невнятным ворчанием, но отнеслась к действиям Анкары «с пониманием». Противоречия России и Турции в Сирии, разумеется, остались. Однако, у Кремля сейчас фактически нет возможностей проявлять активность на этом направлении. А с учетом западных санкций – он сделает все возможное, чтобы не раздражать Анкару. Сложнее всех в возникающей ситуации Израилю. Отказ России от контроля за рядом территорий и приход проиранских прокси и Хезболлы туда, куда им раньше ходу не было, означает возникновение новых угроз для еврейского государства. Вплоть до возникновения нового фронта на сирийско-израильской границы, а уж о росте опасности новой волны терактов в Израиле и говорить не приходится. Видимо поэтому на днях премьер-министр Израиля Нафтали Беннет распорядился о создании национальной гвардии.