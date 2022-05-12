Кремль об эвакуации «азовцев»: Россия исходит из приказа Путина

Россия исходит из приказа президента Владимира Путина в отношении заблокированных на «Азовстали». Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского вице-премьера Ирины Верещук о желании Киева подписать документ по эвакуации с территории завода.

«Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие, к ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь», - напомнил Песков, добавив: «Это слова президента, это команда верховного главнокомандующего, она - то, из чего мы исходим».