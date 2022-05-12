Икрам Нур, автор haqqin.az 14:11

Тегеран резко выступает против турецкого проекта по строительству плотин на пограничных водах, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на открытом заседании парламента. Не в воде и плотинах здесь дело, называя вещи своими именами. Турецкие операции в Ираке и договоренности Анкары с Иракским Курдистаном по газу – вот основная причина иранского недовольства, которое с каждым днем все нарастает, создавая угрозу резкого охлаждения двусторонних отношений.

Пресса и официальные лица, усилившие антитурецкую риторику, особенно после карабахской войны, продолжают свои рутинные оскорбительные заявления и комментарии по таким вопросам, как сближение с Израилем и Саудовской Аравией. Отложенный визит Эрдогана в Тегеран обычно обсуждается в рамках теории антииранского заговора. Внезапный перерыв подачи газа из Ирана в Турцию в январе, который в Тегеране объяснили «техническими причинами», был откровенно недружественным актом. Но куда серьезнее то, что проиранские формирования в Ираке наносят удары по турецким базам. Мехди Тайб, брат Хусейна Тайба, главы разведывательного управления КСИР, также подтверждает, что эти удары - дело рук Исламской Республики.

Не лучше обстоят дела и в Сирии. Сокращение там присутствия российских войск означает, что контроль над рядом территорий переходит к иранским прокси, у которых нет договоренностей с Анкарой, и они наверняка попытаются проверить турецких военнослужащих на прочность, горячих голов среди этой публики более чем достаточно. Связи Тегерана с Рабочей партией Курдистана ни для кого не секрет. Это своих курдских сепаратистов Иран уничтожает со всей возможной жесткостью – а РПК является для него неплохим инструментом проведения политики в регионе. И координирует с ней атаки на турецкие позиции на севере Ирака. Принципиальным вопросом здесь являются и намерения регионального правительства Масрура Барзани уже в ближайшее время начать экспорт природного газа в Турцию и далее в Европу. Кроме того, Турция готова совместно с Эрбилем разрабатывать и эксплуатировать соответствующие месторождения, строящиеся трубопроводы, и обслуживать другие наземные объекты. Включив в эту схему и Азербайджан, поскольку в Баку не раз заявляли о готовности поставлять газ из Ирака в Европу по Южному газовому коридору.

Естественно, для Тегерана эти планы – как серпом по рейтингу. Его такая схема не устраивает категорически, у него на этот счет собственные и, нужно заметить, амбициозные планы – сохранить место Ирана в качестве одного из главных поставщиков «голубого золота» в Турцию. «Иракские курды сталкиваются с иранским сопротивлением развитию энергетики. Разработка нефти и газа в северном курдском регионе Ирака может не отвечать интересам крупного регионального производителя энергии - Ирана», - заявил в конце марта премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани. И совершенно не случайно, что во время массированного обстрела 13 марта большинство иранских ракет легли вблизи энергетических центров, расположенных на севере Ирака. Намек достаточно красноречивый. Впрочем, на Анкару особого впечатления не произведший. Турецким властям всегда есть чем ответить, что они и продемонстрировали, в кратчайшие сроки нанеся серьезные удары по позициям иранской разведки в Турции.