Песков: Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского

Москва не отказывается от встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена", - сказал представитель Кремля.