«Азеригаз» анонсировал новые электронные услуги

«Последнее решение Тарифного совета устанавливает лимиты на газ. Цена каждого кубометра газа при ежемесячном использовании до 1 200 кубометров устанавливается в размере 12 гяпик, от 1 200 кубометров до 2 500 кубометров - 20 гяпик, свыше 2 500 кубометров - 25 гяпик». Haqqin.az сообщает, что об этом сегодня на очередной акции «Открытые двери» заявил начальник отдела обслуживания клиентов производственного объединения «Азеригаз» Фарид Мустафазаде.

По словам Мустафазаде, в ближайшее время абоненты смогут пользоваться восемью услугами в электронном виде. Услуги, оказываемые в электронном виде, более востребованы у граждан. Так, можно подать заявку на официальном сайте не выходя из дома и не тратя времени. Внесение изменений в абонентскую информацию, подготовка технических условий на индивидуальную газификацию, заявление на газификацию индивидуальных домов, выдача справок о задолженности и оплате, прием заявлений на расследование поломки счетчика, заявление на перевод со смарт-карты на механический счетчик, а также назначение лимитов для религиозных организаций и вынужденных переселенцев будет предоставляться в электронном виде, заявили в ПО.