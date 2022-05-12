Зеленский рассказал, видит ли Украина угрозу со стороны Приднестровья

Украина не рассматривает в качестве серьезной угрозы возможность наступления российской группировки с территории непризнанного Приднестровья. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

"В Приднестровье может быть атака, там 100% людей контролирует Россия. Военные там как местные, так и россияне. Там может быть до 15 тысяч группировки, но она не очень готова. У них нет границ с РФ, только с нами и Молдовой. Дополнительные военные у них могут быть только с неба, например, высадка десанта", - сказал Зеленский.

"Эта часть группировки, если они пойдут, мы их не очень боимся, потому что там из этих 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек. Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы", - добавил президент.