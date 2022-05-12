Мирзоян заявляет: Армения хочет мира

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СМИД СНГ в Душанбе положительно оценил встречу с министрами иностранных дел России и Азербайджана, которая состоялась накануне на полях заседания.

Мирзоян выразил надежду, что встреча с Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым станет еще одним шагом на пути к установлению мира и стабильности в регионе.

Руководитель внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность Еревана выполнению трехсторонних договоренностей на уровне лидеров Армении, России и Азербайджана, достигнутых в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021 года.