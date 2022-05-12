Путин рассказал канцлеру Германии о переговорах с Украиной

Между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся телефонный разговор, во время которого российский президент заявил, что переговоры между Россией и Украиной «по сути заблокированы Киевом», говорится в сообщении Кремля.

По данным Москвы, Путин также рассказал Шольцу «о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей» и об эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.

Отмечается, что в целом было продолжено обсуждение ситуации в Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. «Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе "Азовсталь"», - заявили в Кремле.

«Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов», - сказано в сообщении.

Путин и Шольц договорились продолжить «дискуссию по упомянутым вопросам» по разным каналам.