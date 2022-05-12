В Ницце задержали украинцев, занявших виллу россиян

Французская полиция задержала четырех граждан Украины после того, как они заняли виллу, которая якобы принадлежит россиянам. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, полицию вызвал друг владельцев дома, которые сейчас находятся в России. Задержанные были помещены под стражу в четверг утром.