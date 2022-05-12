В Ницце задержали украинцев, занявших виллу россиян
Французская полиция задержала четырех граждан Украины после того, как они заняли виллу, которая якобы принадлежит россиянам. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его сведениям, полицию вызвал друг владельцев дома, которые сейчас находятся в России. Задержанные были помещены под стражу в четверг утром.
Отмечается, что занявшие виллу сменили замок на входе. Они утверждали, что знакомы с владельцем дома и поселились в нем из-за войны в Украине. По информации телеканала, на виллу не распространяются международные санкции, которые действуют в отношении имущества российских предпринимателей.
Владелец виллы, как отмечает BFM, пытается в настоящий момент вернуться во Францию. По данному факту начато расследование.