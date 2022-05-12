В Грузии гарантируют: Не будет никакого второго фронта

В Грузии не будет никакого второго фронта – нынешние власти не допустят этого, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Наши власти не допустят этого. Мы на высоте. Мы гарантируем населению долгосрочный мир. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет. Наоборот, будет развитие, строительство и мир", – цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

Он отметил, что тот долгосрочный мир и стабильность, которые есть в стране, являются заслугой политики Иванишвили: “Безусловно, мы, наше правительство, наша политическая команда продолжаем эту политику. Хочу сказать, что для всех важно, чтобы в стране были мир и стабильность. Это основа основ. Без этого, друзья, в стране ничего не будет".