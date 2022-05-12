Путин обсудил с Совбезом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход «специальной военной операции» вооруженных сил России в Украине, потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также ряд других тем. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе «специальной военной операции», - сказал представитель Кремля, которого цитирует АСС.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», - отметил Песков.

«Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ», - добавил пресс-секретарь президента.