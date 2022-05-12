Косово хочет в Совет Европы. Президент Сербии созвал Совбез
Власти Сербии продолжат работать над отзывом признания Косово третьими странами, сейчас на этот шаг готовы еще четыре государства. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.
Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы - нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.
"Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам-членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу", - указал глава МИД Сербии.
"Мы продолжим жестко бороться, работать над отзывом признания односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово и в этой борьбе будем руководствоваться нашими государственными целями и интересами", - подчеркнул Селакович.