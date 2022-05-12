Косово хочет в Совет Европы. Президент Сербии созвал Совбез

Власти Сербии продолжат работать над отзывом признания Косово третьими странами, сейчас на этот шаг готовы еще четыре государства. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы - нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.