Эрдоган осудил решение США о выводе из-под санкций районов Сирии

И YPG, и ПКК – стороны одной медали. Это террористы, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

“Мы не может принять эти ошибки Вашингтона”, - цитирует турецкого лидера Anadolu.

По словам президента, в период с 18 апреля по 12 мая в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака были нейтрализованы 82 террориста. Кроме того, турецкий лидер осудил решение властей США о выводе из-под санкций районов Сирии, подконтрольных террористам ПКК.