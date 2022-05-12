Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1, опубликованное на странице Офиса президента в Telegram.

Зеленский отметил, что об "автономии" Донбасса не может идти речь, когда воду туда поставляет Украина, а Россия разрушила сейчас ту часть, которую контролировала Украина.

"Сейчас они признали территории Донбасса отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Россия заявила, что все населенные пункты Донецкой и Луганской областей - "это все наша земля". А теперь якобы очищают Донбасс от нацистов. Все с ног на голову перевернуто", - сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия не вела речь о какой-то автономии, а просто пошла забирать территории.

"В чем тут вопрос - перед тем, как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в чем проблема. Они убили, разрушили и говорят - давайте теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию", - подчеркнул Зеленский.