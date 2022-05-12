В Азербайджане ряд медицинских учреждений передан Минздраву указ президента
Ряд медицинских учреждений в Азербайджане будет передан в подчинение Министерства здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, с 1 января 2023 года находящиеся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Национальный центр гематологии и трансфузиологии (включая Гянджинское отделение Центрального банка крови, Шекинское отделение Центрального банка крови, Губинское отделение Центрального банка крови, Сумгаитское отделение Центрального банка крови, Ленкоранское отделение Центрального банка крови, Бардинское отделение Центрального банка крови, Ширванское отделение Центрального банка крови, Мингячевирское отделение Центрального банка крови), Научно-Исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджева, Научно-Исследовательский институт кардиологии им. академика Абдуллаева, Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. В.Ахундова, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Научный хирургический центр им. Топчубашева будут переданы в подчинение Минздрава.