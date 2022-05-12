Шольц перечислил «три вещи» из разговора с Путиным об Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Россию прекратить войну в Украине и указал на ответственность РФ за продовольственный кризис в мире.

"Три вещи из моего сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее; утверждение, что там правят нацисты, неверно; и я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – приводит текст сообщения Шольца РИА Новости.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе немецкой стороны, Путин и Шольц обсудили войну в Украине, в частности гуманитарные вопросы, а также дали оценку хода российско-украинских переговоров.